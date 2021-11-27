Новая услуга Elisa под названием Netivalvur защищает от фишинга

”Вредоносные программы ежедневно появляются на более чем миллионе страниц в интернете по всему миру. В среднем каждая тринадцатая страница представляет опасность для посетителя”, заявил руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу. ”Э-письма и зараженные сайты становятся все изощреннее. Elisa придает огромное значение безопасности наших клиентов и их данных. Новая услуга Elisa под названием Netivalvur призвана информировать и предупреждать клиентов. Она обновляется ежедневно, чтобы защищать клиентов от новейших угроз”.

По словам менеджера Elisa по новым услугам Меэлиса Сеэра, многие клиенты убеждены, что они никогда не заходят на сомнительные сайты, но нужно иметь в виду, что зараженные страницы могут выглядеть вполне благопристойно. ”Каждый день рассылается около 6 миллиардов фишинговых (фальшивых) э-писем. В отчете Департамента государственной инфосистемы за 2020 год отмечено, что злоумышленники пытались украсть с банковских счетов более 150 000 евро. Есть основания полагать, что эта сумма была гораздо выше, поскольку многие попытки фишинга вообще не регистрируются”.

Elisa Netivalvur блокирует переход клиента на созданную злоумышленниками страницу, например при нажатии ссылки, баннера или рекламы, и предупреждает клиента о посещении такой потенциально опасной страницы. ”Услуга является анонимной и сетевой, то есть Netivalvur не сохраняет приватную информацию клиента. Система не знает и не сохраняет ссылки и содержание посещаемых клиентом сайтов, а просто проверяет выбираемые клиентом ссылки на наличие вредоносных программ или фишингового контента. Если страница была создана злоумышленниками, Netivalvur предупреждает клиента и первоначально блокирует страницу. Затем уже сам клиент решает, хочет ли он тем не менее открыть эту страницу”, пояснил Меэлис Сеэр.