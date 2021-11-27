Новая услуга Elisa под названием Netivalvur защищает от фишинга
”Вредоносные программы ежедневно появляются на более чем миллионе страниц в интернете по всему миру. В среднем каждая тринадцатая страница представляет опасность для посетителя”, заявил руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу. ”Э-письма и зараженные сайты становятся все изощреннее. Elisa придает огромное значение безопасности наших клиентов и их данных. Новая услуга Elisa под названием Netivalvur призвана информировать и предупреждать клиентов. Она обновляется ежедневно, чтобы защищать клиентов от новейших угроз”.
По словам менеджера Elisa по новым услугам Меэлиса Сеэра, многие клиенты убеждены, что они никогда не заходят на сомнительные сайты, но нужно иметь в виду, что зараженные страницы могут выглядеть вполне благопристойно. ”Каждый день рассылается около 6 миллиардов фишинговых (фальшивых) э-писем. В отчете Департамента государственной инфосистемы за 2020 год отмечено, что злоумышленники пытались украсть с банковских счетов более 150 000 евро. Есть основания полагать, что эта сумма была гораздо выше, поскольку многие попытки фишинга вообще не регистрируются”.
Elisa Netivalvur блокирует переход клиента на созданную злоумышленниками страницу, например при нажатии ссылки, баннера или рекламы, и предупреждает клиента о посещении такой потенциально опасной страницы. ”Услуга является анонимной и сетевой, то есть Netivalvur не сохраняет приватную информацию клиента. Система не знает и не сохраняет ссылки и содержание посещаемых клиентом сайтов, а просто проверяет выбираемые клиентом ссылки на наличие вредоносных программ или фишингового контента. Если страница была создана злоумышленниками, Netivalvur предупреждает клиента и первоначально блокирует страницу. Затем уже сам клиент решает, хочет ли он тем не менее открыть эту страницу”, пояснил Меэлис Сеэр.
Услуга Netivalvur была разработана совместно с фирмой Whalebone, которая сотрудничает с сотнями телекоммуникационных операторов во всем мире, обновляя в реальном времени свой черный список плохих ссылок. ”Персональные данные клиента, его приватность и деньги находятся под постоянной угрозой. Большинство людей уже сталкивались с попытками кражи данных, например, в виде фальшивого текстового сообщения с ссылкой, открывающей страницу злоумышленников, которая может маскироваться под э-магазин и так далее. Поскольку такие угрозы безопасности становятся все сложнее распознать и предотвратить, люди должны применять более эффективные методы защиты. Elisa Netivalvur — разумное решение проблемы”, сказал исполнительный директор (CEO) Whalebone Ричард Малович.
Менеджер Whalebone по технологиям (CTO) Роберт Шефр добавил: ”Netivalvur защищает все устройства, вне зависимости от операционной системы. Это крайне важно, ведь мы ежедневно имеем дело с зараженными приборами интернета вещей, взломанным оборудованием в помещениях клиента и фишинговыми атаками, направленными на устройства с операционной системой iOS”.
Для потребления данной услуги клиент не должен устанавливать на своем устройстве отдельное приложение или программу — проверки осуществляются в сети мобильной связи Elisa для всех смарт-устройств: телефонов, планшетов и компьютеров с любыми браузерами. На первом этапе к дополнительной услуге могут подключаться клиенты с мобильным интернетом от Elisa (решение на базе SIM-карты).
В настоящее время услугу Netivalvur можно потреблять в сочетании с имеющимся разговорным пакетом или пакетом мобильного интернета за 1,49 евро в месяц. Скоро появится и пакет услуги Netivalvur Kodu, в рамках которого защищены и все пользователи беспроводного интернета на дому — при условии, что их сеть Wi-Fi создана в роутере мобильного интернета от Elisa. Плата за услугу Netivalvur Kodu — 2,99 евро в месяц, причем вне зависимости от количества пользователей в домашней сети Wi-Fi. В следующем году компания намерена начать предоставление этой услуги и клиентам кабельного интернета Elisa.
С более подробной информацией об услуге Elisa Netivalvur можно ознакомиться здесь: www.elisa.ee/netivalvur.