За сутки в Эстонии выявлено 646 случаев заражения коронавирусом, скончались 8 человек

По состоянию на утро 27 ноября в больнице находятся 285 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 233 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 164, или 70%, не вакцинированы и 69, или 30%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Умерло 8 зараженных коронавирусом: 54-летний мужчина, 59-летний мужчина, 68-летняя женщина, 82-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летняя женщина, 89-летняя женщина и 92-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 5 033 результата тестов, из которых 646 оказались положительными. Из получивших положительный тест 218 не были вакцинированы и 428 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7477 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 989. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 169 349 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59%.

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