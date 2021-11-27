27.11.2021, 10:07
ФОТО | Очередная авария с арендованным автомобилем Bolt Drive: водитель был пьян(3)
Foto: Taavi Sepp
Вчера поздно вечером в Таллинне произошла авария с участием арендованной машины компании Bolt Drive.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс сообщил, что вчера вечером в 22:21 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Мустакиви в Ласнамяэ.
По предварительным данным, столкнулись Toyota C-HR и Audi A4. К счастью, в аварии люди не пострадали.
Прибывший на место полицейский патруль обнаружил, что водитель Toyota находился в алкогольном опьянении. Однако виновником аварии был признан водитель Audi A4.
Поскольку компания Bolt Drive предлагает услугу аренды, водитель берет на себя полную ответственность за соблюдение правил дорожного движения и безопасное вождение.