Умер Стивен Сондхайм, автор 20 бродвейских мюзиклов

Сондхайм родился в Нью-Йорке в 1930 году. Свои первые театральные эксперменты он начал осуществлять еще в начале 1950-х годов, но широкий успех пришел к нему в 1957 году, когда его пригласили написать слова для мюзикла Леонарда Бернстайна "Вестсайдская история".

Постановка быстро стала хитом Бродвея и выдержала более 700 постановок, а в 1961 году по ней был снят оскароносный фильм.

Однако сам Сондхайм позднее признавался, что был недоволен проделанной работой и что ему "очень тяжело слушать некоторые из этих песен".

Вскоре после поэтического успеха Сондхайм стал сам писать музыку для мюзиклов, некоторые из которых становились международными хитами. Так, в 1979 году он выпустил постановку "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" в жанре "музыкального триллера".

Мюзикл о парикмахере-убийце выдержал более 550 постановок и в 2007 году был экранизирован Тимом Бертоном с Джонни Деппом в главной роли.

Вышедший в 1987 году сказочный мюзикл "В лес" завоевал три премии "Тони" и в 2014 году был экранизирован Робом Маршаллом - одну из главных ролей в экранизации сыграла Мерил Стрип.

В 1991 году Сондхайм получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму" за музыку и слова к песне Sooner or Later (I Always Get My Man) из фильма "Дик Трейси", которую исполнила Мадонна.

В 2010-м году в честь Сондхайма был назван один из бродвейских театров, позднее его имя получил и один из лондонских музыкальных театров. В 2015-м году он получил Президентскую медаль Свободы из рук Барака Обамы.

"Вам нужно работать над чем-то, что вселяет в вас неуверенность - над чем-то, что заставляет вас сомневаться в себе. Если вы точно знаете, куда идете, то вы уже ушли, как говорил поэт. Это значит смерть", - говорил Сондхайм в 2017 году.