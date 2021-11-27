Коронавирус: ВОЗ назвала новый вариант "Омикрон", он закрывает границы и тянет рынки на дно

Известно, что "Омикрон" уже проник в Европу: первый случай заболевания зафиксирован в Бельгии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все европейские страны временно приостановить въезд для путешественников из региона, где был обнаружен новый вирусный вариант. "Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и скоординировано", — сказала она.

В настоящий момент зафиксировано около 100 случаев заболевания новым вариантом коронавируса, большинство из них — в южноафриканской провинции Гаутенг, единичные случаи отмечены в нескольких других странах мира.

С самого утра в пятницу страны мира одна за другой начали ужесточать ограничительные меры на границе, пытаясь не допустить завоза на свою территорию нового опасного варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке и известного как B.1.1.529.

"В этом варианте присутствует большое число мутаций, некоторые из которых вызывают опасения, — сказано в заявлении ВОЗ. — Предварительные данные говорят, что с этим вариантом связан повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими [VOC]". "Установлено, что этот вариант распространяется быстрее, чем во время предыдущих вспышек инфекции. Из этого следует, что он может иметь большие перспективы распространения", — отмечает ВОЗ.

На экстренном собрании Всемирной организации здравоохранения в Женеве мутант был официально классифицирован как VOC ("вариант, вызывающий опасения"), в связи с чем ему было присвоено собственное буквенное обозначение — как это уже произошло с "Альфой", "Бетой" и "Дельтой". Вариант получил греческую литеру "Омикрон".

Российские власти в пятницу решили ограничить въезд в страну для граждан восьми африканских государств, Мадагаскара и Гонконга из-за распространения нового варианта. В сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением ковида сказано, что запрет вводится с 00:00 28 ноября и коснется в том числе ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Эсватини и Танзании.

Ранее Европейская комиссия предлагала изменить ограничения на въезд в страны ЕС, уделяя больше внимания не стране или региону, из которых прибыл тот или иной конкретный пассажир, а его или ее прививочному статусу. Полностью вакцинированных путешественников предлагалось впускать на территорию всех 27 стран блока без ограничений. Впрочем, об этом говорили еще до появления мутации B.1.1.529, получившей название "Омикрон".

В Германии сообщения о новом варианте начали поступать на следующий день после того, как было объявлено, что общее число погибших от коронавируса в стране перевалило за 100 тысяч.

Покидающая пост канцлера Ангела Меркель призвала своего преемника Олафа Шольца и членов его нового, пока не сформированного до конца правительства, "предпринять быстрые и решительные шаги" по борьбе с эпидемией. Она также призвала ужесточить действующие в Германии меры, направленные на ограничение социальных контактов, и заверила, что готова оказывать помощь новому правительству "совместно управлять переходным периодом".

В пятницу вечером об ужесточении карантинных мер объявили Нидерланды. Премьер-министр страны Марк Рютте сообщил, что с воскресенья магазины, рестораны и бары в стране не будут работать с пяти вечера до пяти утра. Сейчас в стране уже действуют правила, согласно которым рестораны и бары должны закрываться в восемь вечера.

Израиль предупреждают о чрезвычайной ситуации



Израильский премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что его страна "находится на грани чрезвычайной ситуации", и призвал всех израильтян "подготовиться к круглосуточной работе".

Несколько недель назад в стране были проведены общенациональные учения "Омега", на которых отрабатывался сценарий борьбы эпидемией на тот случай, если новый вариант коронавируса окажется значительно более смертоносным. "Хотя многим тогда это показалось странным, излишне говорить, что это один из важнейших шагов, подготовивших нас ровно к той ситуации, в которой мы сейчас оказались", — добавил Беннет.