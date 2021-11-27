Министр иностранных дел Эстонии: я призываю власти Беларуси освободить всех политзаключенных и начать диалог с людьми

Политические заключенные, среди которых Мария Колесникова, бросившая в прошлом году вызов действующему режиму вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало и приговоренная за это к 11 годам лишения свободы, стали символом белорусского сопротивления.

Музыкант Мария Колесникова — одна из примерно 900 политзаключенных Беларуси. Она была связана как с политической кампанией кандидата в президенты Виктора Бабарико, так и со штабом Светланы Тихановской, а также входила в президиум координационного совета оппозиции.

В сентябре прошлого года её похитили прямо с улицы и пытались вывезти из страны, но она успела уничтожить свой паспорт. В августе этого года её приговорили к длительному тюремному заключению. Несмотря на одиночное заключение, пытки и жестокое психологическое давление, она отказалась идти на компромисс c людьми, заключившими её под стражу.

И Колесникова, и все другие люди, потерявшие из-за своих политических взглядов свободу в Беларуси, должны быть освобождены и реабилитированы. Поиск конфликтов со своим народом и соседями — это тупик, который мешает развитию и улучшению уровня жизни Беларуси. Я призываю власти немедленно освободить политических заключенных и вступить в диалог со своим народом.

После проведения массовых протестов и их жестокого подавления прошло уже более года. Единственное правильное решение — вернуть народу Беларуси его право на лучшее будущее в демократической, развивающейся, процветающей и безопасной стране. Народ Беларуси, как дома, так и за рубежом, имеет полное право принимать решения о будущем своей страны и участвовать в честных публичных дебатах о социальных процессах — например, в конституционных изменениях.