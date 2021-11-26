Легендарный тартуский бар Zavood объявил о своем закрытии. Причина — не коронакризис

По словам Пиццоланте, управляющая домом Vironia не хочет продолжать сотрудничество. На этих выходных бар можно посетить в последний раз.

Пиццоланте написал, что причиной закрытия были не столько экономические трудности, вызванные ситуацией пандемии, сколько изменившееся отношение корпорации Vironia.

Zavood был закрыт с декабря прошлого года по май этого года. Владельцы бара погасили задолженность по аренде, возникшую в течение этого периода. Но когда в ноябре вступили в силу новые ограничения, Vironia не пошла навстречу владельцам Zavood.

”Я встретился с представителями Vironia в прошлую пятницу (19 ноября — ред.), и они не были готовы пойти навстречу. Новое предложение аренды нам не подходит и теперь мы не готовы к дальнейшему сотрудничеству. Мне кажется, что у Vironia другие планы на это помещенин”, — так Пиццоланти охарактеризовал категоричное отношение Vironia к их сотрудничеству.

”В нынешней ситуации у нас нет другого выбора, кроме как быстро и дешево продать имущество Zavood. В другом нашем месте в баре Pirogov сейчас дела идут хорошо. Город Тарту пошел нам навстречу, как по аренде и выступает за то, чтобы мы оставались на улице Рюйтли в течение более длительного периода времени”, — добавил Пиццоланти.