Юри Ратас выразил соболезнования россиянам в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области

"Мы поддерживаем жителей Кемеровской области в страшной трагедии в угольной шахте. Желаем сил семьям, потерявшим своих близких, и полного выздоровления всем пострадавшим", — сказал Ратас.

Общее число погибших в результате аварии на шахте ”Листвяжная"в Кузбассе, по предварительным данным, составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей", — сказал собеседник агентства.

Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сказал он. По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.

25 ноября в одном из штреков угольной шахты ”Листвяжная” в Кузбассе произошел взрыв. Из-за сильного задымления были эвакуированы 263 шахтера. Подробности трагической аварии читайте здесь.