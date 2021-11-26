Яани и Лаанет: слияние флотов повысит безопасность Эстонии

Согласно решению кабинета министров, сотрудничество продолжится с целью слияния флотов ДППО и Сил обороны к 1 января 2023 года. Согласно решению, вместе с судами в сферу управления Сил обороны перейдет в дополнение к нынешним обязанностям осведомленность о ситуации на море, охрана морской границы и борьба с загрязнениями, а в сфере управления ДППО останется спасение на море.

Министр внутренних дел Кристиан Яани прокомментировал решение кабинета министров, заявив, что речь идет о крайне принципиальном изменении, от которого выиграет каждый житель нашей страны и безопасность Эстонии в целом. ”Нашему государству необходимо повысить способность реагирования как на происходящие на море гибридные ситуации, так и на гражданские кризисы. Ценность слияния должна заключаться в росте объемов и качестве. Поэтому важно, чтобы со слиянием флотов в состав Сил обороны перешли экипажи кораблей и задачи охраны морской границы. Также в дальнейшем Силы обороны будут выполнять задачи, связанные с ликвидацией морских загрязнений, и при необходимости поддерживать флотом ДППО во время спасательных операций в открытом море”, — подчеркнул Яани. Министр добавил, что важно оставить ДППО возможность использовать суда Сил обороны в порядке служебной помощи для выполнения своих задач, поскольку ДППО с небольшими судами продолжит заниматься развитием и организацией спасения на воде.