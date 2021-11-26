Яани и Лаанет: слияние флотов повысит безопасность Эстонии(6)
Согласно решению кабинета министров, сотрудничество продолжится с целью слияния флотов ДППО и Сил обороны к 1 января 2023 года. Согласно решению, вместе с судами в сферу управления Сил обороны перейдет в дополнение к нынешним обязанностям осведомленность о ситуации на море, охрана морской границы и борьба с загрязнениями, а в сфере управления ДППО останется спасение на море.
Министр внутренних дел Кристиан Яани прокомментировал решение кабинета министров, заявив, что речь идет о крайне принципиальном изменении, от которого выиграет каждый житель нашей страны и безопасность Эстонии в целом. ”Нашему государству необходимо повысить способность реагирования как на происходящие на море гибридные ситуации, так и на гражданские кризисы. Ценность слияния должна заключаться в росте объемов и качестве. Поэтому важно, чтобы со слиянием флотов в состав Сил обороны перешли экипажи кораблей и задачи охраны морской границы. Также в дальнейшем Силы обороны будут выполнять задачи, связанные с ликвидацией морских загрязнений, и при необходимости поддерживать флотом ДППО во время спасательных операций в открытом море”, — подчеркнул Яани. Министр добавил, что важно оставить ДППО возможность использовать суда Сил обороны в порядке служебной помощи для выполнения своих задач, поскольку ДППО с небольшими судами продолжит заниматься развитием и организацией спасения на воде.
По словам министра обороны Калле Лаанета, сегодняшнее решение чрезвычайно важное, и оно должно обеспечить Эстонии комплексную безопасность на море как в мирное время, так и во время кризисов. ”Слияние флотов — это крупнейшая государственная реформа ближайшего времени. Для Эстонии это решение означает существенное улучшение осведомленности о ситуации на море, что в свою очередь даст нам возможность большего и более разумного присутствия на море”, — подчеркнул Лаанет. Лаанет отметил, что слияние флотов повысит готовность Эстонии к оперативному вмешательству в случае опасности и создаст предпосылки для реагирования союзников на конфликты, происходящие в регионе. ”Наша цель должна заключаться в том, чтобы сообща делать больше и лучше, обеспечивая государственную оборону и выполняя гражданские задачи”, — добавил министр обороны.
Согласно решению кабинета министров, под эгидой Министерства обороны в сотрудничестве с Министерством внутренних дел будет сформирована рабочая группа для проведения слияния. Перевод бюджетных средств, важных для слияния флотов, будет организован в рамках стратегии госбюджета на 2022-25 годы, и необходимые для реализации решения поправки к законам будут подготовлены к 30 марта 2022 года, чтобы внедрить их не позднее 01.01.2023.