Новости Эстонии
26.11.2021, 21:45

Яани и Лаанет: слияние флотов повысит безопасность Эстонии

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Kevadest saadik on analüüsitud, kas ja kuidas ühendada PPA laevastik, kuhu kuulub ka Kindral Kurvits, mereväega. Majandusministeerium aga vaeb, kas ei peaks ühtse juhtimise alla panema kõiki riigi laevu.
Kevadest saadik on analüüsitud, kas ja kuidas ühendada PPA laevastik, kuhu kuulub ka Kindral Kurvits, mereväega. Majandusministeerium aga vaeb, kas ei peaks ühtse juhtimise alla panema kõiki riigi laevu.
Foto: Kiur Kaasik
Hа заседании кабинета министров Государственный секретарь совместно с министром внутренних дел Кристианом Яани и министром обороны Калле Лаанетом представили результаты проведенного экспертной группой национальных флотов анализа по передаче флота Департамента полиции и погранохраны в ведение Министерства обороны.

Согласно решению кабинета министров, сотрудничество продолжится с целью слияния флотов ДППО и Сил обороны к 1 января 2023 года. Согласно решению, вместе с судами в сферу управления Сил обороны перейдет в дополнение к нынешним обязанностям осведомленность о ситуации на море, охрана морской границы и борьба с загрязнениями, а в сфере управления ДППО останется спасение на море.

Министр внутренних дел Кристиан Яани прокомментировал решение кабинета министров, заявив, что речь идет о крайне принципиальном изменении, от которого выиграет каждый житель нашей страны и безопасность Эстонии в целом. ”Нашему государству необходимо повысить способность реагирования как на происходящие на море гибридные ситуации, так и на гражданские кризисы. Ценность слияния должна заключаться в росте объемов и качестве. Поэтому важно, чтобы со слиянием флотов в состав Сил обороны перешли экипажи кораблей и задачи охраны морской границы. Также в дальнейшем Силы обороны будут выполнять задачи, связанные с ликвидацией морских загрязнений, и при необходимости поддерживать флотом ДППО во время спасательных операций в открытом море”, — подчеркнул Яани. Министр добавил, что важно оставить ДППО возможность использовать суда Сил обороны в порядке служебной помощи для выполнения своих задач, поскольку ДППО с небольшими судами продолжит заниматься развитием и организацией спасения на воде.

По словам министра обороны Калле Лаанета, сегодняшнее решение чрезвычайно важное, и оно должно обеспечить Эстонии комплексную безопасность на море как в мирное время, так и во время кризисов. ”Слияние флотов — это крупнейшая государственная реформа ближайшего времени. Для Эстонии это решение означает существенное улучшение осведомленности о ситуации на море, что в свою очередь даст нам возможность большего и более разумного присутствия на море”, — подчеркнул Лаанет. Лаанет отметил, что слияние флотов повысит готовность Эстонии к оперативному вмешательству в случае опасности и создаст предпосылки для реагирования союзников на конфликты, происходящие в регионе. ”Наша цель должна заключаться в том, чтобы сообща делать больше и лучше, обеспечивая государственную оборону и выполняя гражданские задачи”, — добавил министр обороны.

Согласно решению кабинета министров, под эгидой Министерства обороны в сотрудничестве с Министерством внутренних дел будет сформирована рабочая группа для проведения слияния. Перевод бюджетных средств, важных для слияния флотов, будет организован в рамках стратегии госбюджета на 2022-25 годы, и необходимые для реализации решения поправки к законам будут подготовлены к 30 марта 2022 года, чтобы внедрить их не позднее 01.01.2023.

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