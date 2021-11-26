Прибыль основателя выходящей на эстонский рынок Freedom Finance Europe увеличилась в 8,5 раз
Учредитель Freedom Finance Europe — Freedom Holding Corp. на сайте SEC опубликовал очередной отчет с результатами за II квартал 2022 фискального года, который совпадает с III кварталом 2021 календарного года.
За отчетный период выручка холдинга увеличилась на 349% и достигла $313 млн. Драйверами роста стали повышение доходов от ценных бумаг на 2011% (+$167 млн) — с $8 млн до $175 млн, а также увеличение комиссионных доходов на 115% (+$62 млн) — с $54 млн до $116 млн. При этом рост доходов от операций с ценными бумагами в объеме $179 млн является разовым явлением, обусловленным переоценкой и реализацией крупной финансовой инвестиции.
Чистая прибыль холдинга в годовом сопоставлении выросла более чем в 8,5 раза — с $24 за второй квартал 2021 финансового года до $205 млн по итогам последнего отчетного периода. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества бумаг, равного 59 млн, за год повысилась на $3,04, до $3,44.
Прочий совокупный доход увеличился с $13 млн во втором квартале 2021 финансового года до $205 млн в аналогичном периоде 2022-го. Активы и обязательства холдинга выросли на $373 тыс. и $162 тыс. соответственно.
При этом затраты холдинга увеличились на 85% (+$35 млн). Из них — операционные расходы выросли на $21 млн, процентные — на $11 млн, комиссионные — на $3 млн. Причиной стало расширение бизнеса, в частности, появление новых клиентов и возросший объем совершаемых ими сделок, а также процентных издержек по клиентским остаткам на банковских счетах. Кроме того, увеличились расходы, связанные с профессиональными услугами и краткосрочным финансированием, привлеченным по сделкам РЕПО.
«Половина 2022-го фискального года прошла динамично и продуктивно для всех компаний группы. Наши основные финансовые показатели за второй квартал показали многократный рост по сравнению с первым кварталом. Мы продолжаем реализацию плана по экспансии новых рынков и расширению спектра услуг. Наша европейская дочерняя компания Freedom Finance Europe Ltd. с начала года хорошими темпами наращивает базу и на фоне других европейских брокерских компаний чувствует себя вполне уже уверенно. Также она получила одобрение заявки на прямое членство от приемной комиссии Euroclear Bank, что для клиентов компании является еще одной гарантией надежности и доверия», — отметил Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Holding Corp.
По состоянию на 30 сентября 2021 года в холдинге открыто свыше 340 тыс. клиентских счетов. Наибольший прирост показал Freedom Finance Europe Ltd — по состоянию на 30 сентября 2021 года в подразделении было открыто 76 тысяч клиентских счетов, что является новым драйвером роста брокерского бизнеса всего холдинга. Freedom Finance оперирует платформой под названием FREEDOM24 и предлагает европейцам прямой выход на американский рынок акций.