Прибыль основателя выходящей на эстонский рынок Freedom Finance Europe увеличилась в 8,5 раз

Учредитель Freedom Finance Europe — Freedom Holding Corp. на сайте SEC опубликовал очередной отчет с результатами за II квартал 2022 фискального года, который совпадает с III кварталом 2021 календарного года.

За отчетный период выручка холдинга увеличилась на 349% и достигла $313 млн. Драйверами роста стали повышение доходов от ценных бумаг на 2011% (+$167 млн) — с $8 млн до $175 млн, а также увеличение комиссионных доходов на 115% (+$62 млн) — с $54 млн до $116 млн. При этом рост доходов от операций с ценными бумагами в объеме $179 млн является разовым явлением, обусловленным переоценкой и реализацией крупной финансовой инвестиции.

Чистая прибыль холдинга в годовом сопоставлении выросла более чем в 8,5 раза — с $24 за второй квартал 2021 финансового года до $205 млн по итогам последнего отчетного периода. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества бумаг, равного 59 млн, за год повысилась на $3,04, до $3,44.

Прочий совокупный доход увеличился с $13 млн во втором квартале 2021 финансового года до $205 млн в аналогичном периоде 2022-го. Активы и обязательства холдинга выросли на $373 тыс. и $162 тыс. соответственно.

При этом затраты холдинга увеличились на 85% (+$35 млн). Из них — операционные расходы выросли на $21 млн, процентные — на $11 млн, комиссионные — на $3 млн. Причиной стало расширение бизнеса, в частности, появление новых клиентов и возросший объем совершаемых ими сделок, а также процентных издержек по клиентским остаткам на банковских счетах. Кроме того, увеличились расходы, связанные с профессиональными услугами и краткосрочным финансированием, привлеченным по сделкам РЕПО.