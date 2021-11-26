"Ужасающая мутация". Чем опасен новый вариант коронавируса B.1.1.529 и как быстро он распространится по миру?

В настоящий момент зафиксировано 77 случаев заболевания новым вариантом коронавируса в южноафриканской провинции Гаутенг и четыре — в Ботсване.

Случай в Гонконге напрямую связывают с прилетом инфицированного из ЮАР. О возможных причинах заболевания в Израиле пока не сообщается.

Однако южноафриканские ученые, на основании проводимых ими исследований, результаты которых пока не опубликованы, говорят, что новый вариант, скорее всего, уже присутствует практически на всей территории ЮАР.

Великобритания уже отменила авиасообщение с шестью африканскими странами — ЮАР, Ботсваной, Намибией, Лесото, Зимбабве и Эсватини. О запрете на полеты из большинства африканских стран заявил в пятницу и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

ВОЗ проводит в пятницу экстренное совещание, посвященное новой опасности, на котором варианту, скорее всего, будет присвоено греческое название — по аналогии с Альфа, Бета и Дельта. В настоящий момент новый вариант называют B.1.1.529.

По словам ученых, количество мутаций нового варианта ужасает. Ни один из прежних вариантов коронавируса не мутировал так интенсивно.

Самый главный вопрос сейчас — насколько быстро B.1.1.529 может распространяться.

Что известно о новом варианте?

По словам ученых, он сильно отличается от всех предыдущих.

"Этот вариант удивил нас. Он совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций", — сказал на брифинге для журналистов профессор Тулио де Оливейра, глава южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования.

Порядка 30 из 50 мутаций коснулись так называемого спайк-протеина — шипов на оболочке вируса, напоминающих по очертаниям солнечную корону, с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

Это самая тревожная особенность нового варианта, говорят ученые, так как большая часть вакцин работает как раз на нейтрализацию этих шипов.