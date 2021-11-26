Эстонская участница Олимпиады рассказала, в чем коварство шведской трассы. На RusDelfi — новый блог

В этом году эстонскую команду возглавил белорусский специалист Федор Свобода. В 2018 году под его руководством женская сборная Беларуси выиграла золото Олимпийских игр. Этот титул говорит сам за себя. И я слышала, что пока все очень довольны, всем очень интересно работать с новым специалистом. Так что совсем скоро посмотрим, как наши парни и девушки плодотворно провели лето. Но если даже мы не увидим быстрых результатов, то знаете, тренировки все-таки имеют накопительный эффект. Это не как выучил урок — пошел, сдал экзамен. Результаты тренировок могут прийти позже, скорее всего даже в следующем году. Даже несмотря на то, что сезон — олимпийский, очень много надо анализировать тренировочный процесс.

Женская сборная Эстонии сейчас выглядит опытнее мужской. С большей частью команды я выступала бок о бок. Это наши ”старушки” Йоханна Талихярм, Кадри Лехта, с Сюзан Кюльм мы еще по юниоркам гонялись, да и Регина Ойя в то время была на подходе. Конечно, лидеры нашей сборной — это Йоханна, а также Туули Томингас, но, думаю, и другие девчонки могут подтянутся. Уверена, что кто-то может выстрелить на первом этапе, кто-то в январе, а кто-то в феврале. В мужской сборной происходит смена поколений. У многих парней еще не так много опыта в выступлениях на мировой арене и даже по рейтингу посмотрите — у девчонок четыре стартовых места на Кубке мира, а у парней — только три. Но парни подтянутся: Калев Эрмитс и Рене Цакхна — оптыные бойцы.

Трасса в Эстерсунде особенная и достаточно сложная. Там много подъемов и много опасных резких спусков. Вроде спортсмен должен отдыхать на спусках, а вот и нет, в Эстерсунде на спусках спортсмен тоже работает. И еще одна черта Эстерсунда — там часто искусственный снег, под дополнительной прослойкой снега может притаиться лед, и поэтому спортсменам надо быть аккуратными, многие падают, так что трасса тяжелая как технически, так и физически.