Эстонская участница Олимпиады рассказала, в чем коварство шведской трассы. На RusDelfi — новый блог(2)
В этом году эстонскую команду возглавил белорусский специалист Федор Свобода. В 2018 году под его руководством женская сборная Беларуси выиграла золото Олимпийских игр. Этот титул говорит сам за себя. И я слышала, что пока все очень довольны, всем очень интересно работать с новым специалистом. Так что совсем скоро посмотрим, как наши парни и девушки плодотворно провели лето. Но если даже мы не увидим быстрых результатов, то знаете, тренировки все-таки имеют накопительный эффект. Это не как выучил урок — пошел, сдал экзамен. Результаты тренировок могут прийти позже, скорее всего даже в следующем году. Даже несмотря на то, что сезон — олимпийский, очень много надо анализировать тренировочный процесс.
Женская сборная Эстонии сейчас выглядит опытнее мужской. С большей частью команды я выступала бок о бок. Это наши ”старушки” Йоханна Талихярм, Кадри Лехта, с Сюзан Кюльм мы еще по юниоркам гонялись, да и Регина Ойя в то время была на подходе. Конечно, лидеры нашей сборной — это Йоханна, а также Туули Томингас, но, думаю, и другие девчонки могут подтянутся. Уверена, что кто-то может выстрелить на первом этапе, кто-то в январе, а кто-то в феврале. В мужской сборной происходит смена поколений. У многих парней еще не так много опыта в выступлениях на мировой арене и даже по рейтингу посмотрите — у девчонок четыре стартовых места на Кубке мира, а у парней — только три. Но парни подтянутся: Калев Эрмитс и Рене Цакхна — оптыные бойцы.
Трасса в Эстерсунде особенная и достаточно сложная. Там много подъемов и много опасных резких спусков. Вроде спортсмен должен отдыхать на спусках, а вот и нет, в Эстерсунде на спусках спортсмен тоже работает. И еще одна черта Эстерсунда — там часто искусственный снег, под дополнительной прослойкой снега может притаиться лед, и поэтому спортсменам надо быть аккуратными, многие падают, так что трасса тяжелая как технически, так и физически.
К тому же старты там часто проходят вечером. Для некоторых спортсменов это может играть роль — кто-то хорошо это переносит , кто-то хуже. Мне как-то тяжелее давалось стартовать в позднее время, но мы — люди подневольные, гонкам выделяется определенное эфирное время, картинка по ”Евроспорту” и другим каналам распределяется так, чтобы просмотров было больше.
Разумеется, освещение на трассе хорошее, но где-то может быть чуть потемнее. Если мы делаем пристрелку в светлое время суток, а потом включаются прожектора, то там уже надо делать поправочки на оружии. Маленькие нюансы есть, за которыми надо следить. Так что эти вечерние старты я очень тяжело переваривала, но, надеюсь, наши спортсмены уже достаточно приспособились.
Главными фаворитами сезона я считаю Йоханнеса Тиннеса Бё и Тириль Экхофф. Думаю, что они подойдут в хорошей форме к началу сезона. Но возможно, у женщин поинтереснее немного ситуация, могут и итальянки разбавить, и россиянки, много молодых спортсменок. Знаете, декабрь — это такой интересный месяц. Некоторых спортсменов называют ”Декабристами” они очень хорошо выступают в начале сезона, а потом уже отдают свои лидерские позиции остальным.
Каждый спортсмен готовится к сезону по-своему, кто-то ориентируется на главный старт — в этом году это Олимпиада, а у кого-то получается выстрелить уже в декабре.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований
27 ноября (время таллиннское)
12:45 — индивидуальная гонка, женщины.
16:00 — индивидуальная гонка, мужчины.
28 ноября
12:00 — спринт, женщины,
14:45 — спринт, мужчины.