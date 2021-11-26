Новый штамм COVID-19 добрался до Европы: в Бельгии подтвердили первый случай

При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с "дельтой".

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Предполагается, что он способен быстрее передаваться новым носителям и лучше сопротивляться вакцинам. Помимо этого, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм обнаружили и в ЮАР, всего в стране зафиксировали 22 случая заражения.