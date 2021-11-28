Эстонский стартап производит искусственное мясо на основе нановолокна

Сейчас предприятие запускает пилотные проекты совместно с восемью крупнейшими мировыми производителями лабораторного мяса. Проведенные ранее основательные испытания показали, что разработанный стартапом материал способен придавать лабораторному мясу текстуру, аналогичную текстуре настоящего. При этом расходы при использовании данного материала будут в разы меньшими по сравнению с решениями, применяемыми в настоящее время.

Ведущими инвесторами Gelatex являются компании Change Ventures и Crosslight Partners. Созданный с помощью американского акселератора Techstars стартап разработал технологию, позволяющую производить уникальное нановолокно. Трехмерная конструкция нановолокна придает произведенному в лаборатории мясу и его изначально мягкой массе структуру, аналогичную структуре настоящего мяса. Кроме того, технология Gelatex на 90% дешевле используемых сегодня решений по приданию лабораторному мясу волокнистой структуры, таких как, например, электропрядение. Это означает, что производимое в лаборатории мясо может стать доступным не только для самых состоятельных людей, но и для всех желающих. Технология Gelatex позволяет производить искусственное мясо в больших количествах, то есть в промышленном масштабе.