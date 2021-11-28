Эстонский стартап производит искусственное мясо на основе нановолокна
Сейчас предприятие запускает пилотные проекты совместно с восемью крупнейшими мировыми производителями лабораторного мяса. Проведенные ранее основательные испытания показали, что разработанный стартапом материал способен придавать лабораторному мясу текстуру, аналогичную текстуре настоящего. При этом расходы при использовании данного материала будут в разы меньшими по сравнению с решениями, применяемыми в настоящее время.
Ведущими инвесторами Gelatex являются компании Change Ventures и Crosslight Partners. Созданный с помощью американского акселератора Techstars стартап разработал технологию, позволяющую производить уникальное нановолокно. Трехмерная конструкция нановолокна придает произведенному в лаборатории мясу и его изначально мягкой массе структуру, аналогичную структуре настоящего мяса. Кроме того, технология Gelatex на 90% дешевле используемых сегодня решений по приданию лабораторному мясу волокнистой структуры, таких как, например, электропрядение. Это означает, что производимое в лаборатории мясо может стать доступным не только для самых состоятельных людей, но и для всех желающих. Технология Gelatex позволяет производить искусственное мясо в больших количествах, то есть в промышленном масштабе.
Использование разработанной командой Gelatex технологии в сотрудничестве с производителями лабораторного мяса способно резко снизить цену данного продукта. Исполнительный директор Gelatex Мярт-Эрик Мартенс приводит такой пример: если сегодня один килограмм сырья для искусственного мяса стоит примерно 100 000 евро, то технология Gelatex позволит производить нановолокно по цене менее тысячи евро за килограмм. ”Если мы продолжим масштабировать использование нашей технологии, то через пять лет наш материал будет строить лишь 40 евро, а через десять — 20 евро за килограмм. Это означает, что стоимость структурного материала на килограмм мяса будет меньше одного евро. Подобные высокотехнологические решения, позволяющие снизить цену мяса, еще никогда ранее не были столь доступными”, — сказал Мартенс.
К 2040 году доля выращенного в лаборатории мяса в мировой мясной промышленности будет составлять 35 процентов. Увеличению спроса способствует быстро развивающийся рынок Азии. В настоящее время главные проблемы с искусственным мясом связаны с его неправильной текстурой и чрезвычайно высокой ценой, что препятствует массовому производству этого продукта. Однако технология Gelatex позволит решить эти две проблемы, и проводимый компанией Change Ventures раунд финансирования в размере 1,2 миллиона евро демонстрирует, что инвесторы верят в видение стартапа Gelatex и доверяют его команде.
По словам партнера Change Ventures Райта Оясаара, лабораторное мясо вполне могло бы стать устойчивым решением, позволяющим лучше использовать ресурсы нашей планеты. ”Чистая вода ежегодно дорожает. Плодородная земля сегодня ценится как никогда ранее. Чтобы выращивать животных для пищевой промышленности, обе данные составляющие необходимы нам в больших количествах. Такая модель не является устойчивой ни для нашей планеты, ни для производителей сельскохозяйственной продукции. Однако решением может стать лабораторное мясо при условии его более низкой цены по сравнению с промышленно произведенным мясом, которое сегодня предлагается в магазинах”, — прокомментировал Оясаар.
Помимо Change Ventures в качестве соинвестора команду Gelatex поддерживает и знаменитая инвестиционная группа Crosslight Partnera. ”Мы уверены, что стартапу Gelatex удалось собрать исключительно сильную команду, что чрезвычайно важно для создания лабораторного мяса в результате научных исследований и разработок”, — сказал партнер Crosslight Partners Вильхельм Сундстрем.