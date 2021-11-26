ЧП и криминал
26.11.2021, 14:46

В Пыхья-Таллинне женщина убила своего собутыльника

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Eero Vabamägi
Сегодня утром поступило сообщение о том, что в квартире на улице Карьямаа в столичном районе Пыхья-Таллинн в результате конфликта 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на знакомого 48-летнего мужчину, что привело к его смерти.

Полиция задержала женщину. Отмечается, что эти люди и ранее попадали в орбиту внимания правоохранительных органов в связи с проблемным поведением и злоупотреблением алкоголем.

Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело на основании статьи о причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти.

Расследованием руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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