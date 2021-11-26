В Пыхья-Таллинне женщина убила своего собутыльника

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Сегодня утром поступило сообщение о том, что в квартире на улице Карьямаа в столичном районе Пыхья-Таллинн в результате конфликта 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на знакомого 48-летнего мужчину, что привело к его смерти.