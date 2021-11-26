26.11.2021, 14:46
В Пыхья-Таллинне женщина убила своего собутыльника(1)
Foto: Eero Vabamägi
Сегодня утром поступило сообщение о том, что в квартире на улице Карьямаа в столичном районе Пыхья-Таллинн в результате конфликта 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на знакомого 48-летнего мужчину, что привело к его смерти.
Полиция задержала женщину. Отмечается, что эти люди и ранее попадали в орбиту внимания правоохранительных органов в связи с проблемным поведением и злоупотреблением алкоголем.
Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело на основании статьи о причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти.
Расследованием руководит Пыхьяская окружная прокуратура.