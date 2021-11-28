КАЛЬКУЛЯТОР | Проверьте, имеете ли вы право на компенсацию роста цен на электричество

"На основании данных о доходах калькулятор позволяет определить, есть ли право на получение компенсации. Цель пособия в первую очередь заключается в помощи малообеспеченным семьям", — передает RusERR слова министра государственного управления Яака Ааба .

Ходатайствовать о пособии можно будет через местные самоуправления. Семьям возместят 80% от общей стоимости энергии (на основании счета), превышающей 120 евро/МВтч (12 с/кВтч) в случае электрического отопления, 49 евро /МВтч (4,9 с/кВтч) в случае газового и 78 евро/МВтч (7,8 с/кВтч) в случае центрального. Компенсацию будут выплачивать с сентября (задним числом) по март.