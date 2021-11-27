Департамент выявил не соответствующий требованиям товар. Его можно вернуть в магазин!

Всего было взято семь проб 30% уксуса и в случае с пятью пробами содержание уксусной кислоты не соответствовало указанному на упаковке проценту.

Маркировке 30% соответствовали пищевой уксус Rimi Basic и 30% уксусная кислота Ekton 30% 0,5 l. Концентрация в менее 30% была выявлена в 30% уксусе „Minu” (30.03.2024), 30% уксусе „Meie heaks” (16.11.2024), пищевом уксусе Optima Linija 30% (25.05.2024) и двух образцах 30% уксуса Grossi Toidukaupad (17.06.2023 и 30.03.2024).

Потребители могут обратиться в магазин, в котором приобрели товар и потребовать его замены либо возврата денег. Производителем всех пяти нарушающих требования наименований уксуса является P&G Grupp AS, в отношении которой начато производство. Производитель должен отозвать товар из оборота и привести его в соответствие требованиям.

В 2019 году были приняты правила продажи 30% уксусной кислоты, в которых рекомендовано использовать в названии продукта ”30% уксусная кислота” или ”30% раствор уксусной кислоты”. Таким образом, неправильно использовать при маркировке продукты определения ”уксус” и ”пищевой уксус”.