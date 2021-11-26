ЧП и криминал
26.11.2021, 15:32

”Чудаки́” по-эстонски: молодые люди при помощи инвалидного кресла украли из больницы сейф

 
Foto: Shutterstock
В первые часы 30 октября в центре семейных врачей, расположенном в Курессаареской больнице на Сааремаа, произошла необычная кража, пишет Eesti Ekspress.

Компания молодых людей, воспользовавшись незапертой дверью, украла инвалидную коляску и сейф.

Как они пояснили позже полиции, коляска понадобилась для транспортировки сейфа.

В сейфе было около 800 евро наличными. Злоумышленники попытались взломать сейф, но это им не удалось.

Полиция установила, что компания состояла из трех человек (14-летний и 15-летний парни и 24-летний молодой человек). Один из них располагал информацией о внутреннем распорядке больницы, в том числе о том, какая дверь остается ночью открытой.

Самый старший член компании ранее уже попадал в орбиту внимания общественности. В 2019 году он был наказан на наркопреступления 4 годами 4 месяцами условно. Поскольку кража сейфа произошла во время нахождения на испытательном сроке, суд заключил молодого человека под стражу.

Ляэнеская прокуратура подтвердили изданию, что досудебное расследование дела находится на финишной прямой.

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