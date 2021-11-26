За сутки в Эстонии выявлено 636 случаев заражения коронавирусом, умерли 8 человек

По состоянию на утро 26 ноября в больнице находятся 313 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 259 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 187, или 72%, не вакцинированы и 72, или 28%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни. Умерло 8 зараженных коронавирусом, из которых 6 не были вакцинированы: 59-летний мужчина, 67-летний мужчина, 72-летняя женщина, 74-летний мужчина, 78-летняя женщина, 84-летняя женщина, 85-летний мужчина и 87-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6052 результата теста, из которых 636 оказались положительными. Из получивших положительный тест 418 не были вакцинированы и 218 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6595 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 733. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 163 892 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59%.

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