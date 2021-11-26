На что идут миллиарды, заработанные создателем вакцины BioNTech/Pfizer

В результате вакцина BioNTech и Pfizer с официальным названием Comirnaty практически во всех демократических индустриально развитых странах сыграла решающую роль в прививочных кампаниях: она оказалась не только очень эффективной, но и физически доступной, поскольку обе фирмы-партнеры сумели в кратчайшие сроки резко увеличить ее выпуск. Это меньше чем за год обеспечило этим компаниям многомиллиардную прибыль, но одновременно — поток налоговых поступлений трем городам и двум федеральным землям Германии.

За пределами Германии эту вакцину практически всегда называют "пфайзеровской", поскольку через считанные недели после создания препарата в начале 2020 года компания BioNTech заключила стратегический альянс с фармацевтическим гигантом из США Pfizer . Опираясь на свой богатый опыт, американская корпорация организовала широкомасштабную третью фазу клинических испытаний вакцины, помогла подготовить документацию для ее регистрации в США и Евросоюзе в самом конце 2020 года и предоставила производственные мощности, что было особенно важно на первоначальном этапе ее распространения.

Теперь, на пороге глобальной экономики знаний, Угур Шахин и Озлем Тюречи, супружеская пара ученых-иммунологов и преподавателей медицинского факультета Университета имени Гутенберга, создала в Майнце в своей биотехнологической фирме BioNTech вакцину против нового смертельного вируса. Ту самую вакцину по принципиально новой мРНК-технологии, которой в этом году привилось от ковида большинство жителей Европы , Северной Америки , Японии и Бразилии , а в следующем будет массово вакцинироваться население Азии, Африки и Южной Америки.

Когда-то, в конце Средних веков, процветанию этого древнего города на Рейне очень способствовал Иоганн Гутенберг, который изобрел здесь книгопечатание подвижными литерами.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный экономический ущерб многим городам мира. Немецкий Майнц, наоборот, из-за коронавируса, точнее — благодаря борьбе с ним, избавится от многолетних долгов и получит мощнейший финансовый импульс для своего развития. У него теперь есть все шансы стать одним из мировых научных и медицинских центров в области онкологии, вирусологии и геронтологии.

Выигрыш Майнца состоит, во-вторых, в том, что этому городу с населением примерно в 220 тысяч человек предстоит теперь строительный и инвестиционный бум. Глава и совладелец компании BioNTech Угур Шахин объявил, что намерен вложить свыше 1 млрд евро в сооружение десяти новых зданий по всему городу. Среди них — производственная площадка, где будут выпускаться препараты для лечения раковых заболеваний.

Изначально компания BioNTech создавалась в 2008 году для разработки индивидуализированных методов лечения рака на основе технологии мРНК. В борьбе с COVID-19 эта технология доказала свою эффективность и обеспечила необходимую для дальнейшего развития прибыль. Поэтому теперь от компании ждут прорыва в ее основной области — онкологии, что предвещает дальнейший рост доходов, возможно весьма значительный. Одновременно ее ученые работают над вакциной от малярии.

И дело тут не только в по-прежнему огромном спросе на Comirnaty из-за продолжающейся вакцинации населения в странах Азии, Африки и Южной Америки, начавшейся ревакцинации в индустриально развитых странах и разрешенного теперь в США и Евросоюзе применения варианта вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Поэтому в мэрии исходят из того, что к концу 2022 года смогут наконец-то не только полностью расплатиться с долгами, накапливавшимися с середины 1980-х годов, но даже снизить налог на местный бизнес и тем самым привлечь в город новые фирмы. Ведь перспективы BioNTech как налогоплательщика выглядят многообещающими.

Чистая прибыль компании BioNTech составила за первые девять месяцев этого года 7,1 млрд евро. Наряду с ее акционерами в самом большом выигрыше оказался Майнц. Во-первых, потому что благодаря такому коммерческому успеху один из самых закредитованных городов ФРГ рассчитывает завершить нынешний год с профицитом местного бюджета в 1,1 млрд евро, сообщил бургомистр Михаэль Эблинг. В следующем году плюс в городской казне благодаря налоговым платежам компании ожидается в размере 490 млн евро.

Уже в начале 2022 года компании перейдет граничащая с ее штаб-квартирой часть территории бывших казарм бундесвера. "Там мы построим новые лаборатории и офисные помещения", — сообщил профессор Шахин. Оставшуюся часть бундесверовской территории BioNTech получит в начале 2023 года. "Тогда у нас будет в два раза больше площади, чем сейчас".

Так что если в данный момент в штаб-квартире компании трудятся порядка 1800 человек (по всему миру их около 2800), то в ближайшие пять-восемь лет число рабочих мест в Майнце составит от 3000 до 4000. Речь идет прежде всего о научных кадрах.

В целом же в Майнце в течение десятилетия могут появиться до 5000 новых высокооплачиваемых рабочих мест для специалистов в медицинской и фармацевтической сферах, считают в мэрии. Здесь уже решили выделить дополнительные площади рядом с университетским кампусом под технопарк для биотехнологических компаний и стартапов. Вместе с передаваемой BioNTech бывшей бундесверовской территорией под застройку отдаются в общей сложности 30 гектаров.

"Во время пандемии BioNTech превратила Майнц во всемирную аптеку", — радуется бургомистр Михаэль Эблинг. Теперь он хочет сделать город "глобальным технологическим центром в области онкологии и геронтологии". "Благодаря всемирному успеху BioNTech наша земельная столица получила шанс, который бывает раз в столетие", — подчеркивает Петер Хэнер, президент Торгово-промышленной палаты Рейнгессена.

Земля Рейнланд-Пфальц перестанет быть дотационным регионом

Этот регион находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Майнц ее столица, и часть налоговых выплат BioNTech идет также в земельный бюджет. В данном случае размеры поступлений тоже оказались настолько значительными, что Рейнланд-Пфальц, по всей видимости, перестанет быть одной из 11 дотационных земель ФРГ и, возможно, даже присоединится к нынешним 5 землям-донорам. Так что предоставленные компании BioNTech в прошлом году правительством ФРГ 375 млн евро оказались удачным вложением средств немецких налогоплательщиков.

Тем более, что Угур Шахин инвестировал и продолжает инвестировать зарабатываемые компанией деньги не только в Майнце. Так, ее научно-производственная площадка в городке Идар-Оберштайн в той же земле Рейнланд-Пфальц получила этой осенью новые лабораторные помещения.

А головной завод BioNTech в Марбурге в соседней земле Гессен, купленный год назад и за считанные месяцы превращенный прошлой зимой в одного из крупнейших в мире производителей мРНК-вакцин, продолжает наращивать выпуск, чтобы выйти на намеченный 1 млрд доз в год. "Но мы вполне можем представить себе дальнейшее увеличение мощностей", — говорит профессор Шахин.