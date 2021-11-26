ФОТО | Ночью на Питерском шоссе автомобиль BMW вылетел на островок безопасности и сбил столб

В 16:36 произошла авария возле Пярну мнт, 3 в Таллинне, где 21-летняя женщина на микроавтобусе Peugeot Boxer наехала на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:05 произошла авария возле Парги теэ, 22 в Виймси. По предварительным данным, 38-летняя женщина на легковом автомобиле Audi A6 сбила 18-летнего мужчину, который на электросамокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодого человека доставили в Ида-Таллинскую центральную больницу.

В 17:12 на 3 км шоссе Парила-Кийдева в Ляэнемаа 75-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Focus, по предварительным данным, наехал на двигавшегося в том же направлении на велосипеде 80-летнего мужчину. Велосипедиста доставили в больницу.

В 17:14 произошла авария на 8 км шоссе Выру-Мынисте-Валга в волости Выру, где 54-летняя женщина вышла на дорогу с автобусной остановки и попала под легковой автомобиль Audi A6 Avant под управлением 27-летнего мужчины. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

26 ноября в 00:05 произошла авария на Петербургском шоссе в Таллинне, прямо перед туннелем на Фильтри теэ. По предварительным данным, 18-летний мужчина на автомобиле BMW 123D на справился с управлением и врезался в столб на островке безопасности. Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.