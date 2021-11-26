ГРАФИК | Средняя заработная плата выросла до 1553 евро

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата увеличивалась на аналогичную величину и до пандемии коронавируса. ”Если в прошлом году рост зарплат, скорее, затормозился, то в этом году он вновь ускорился. В третьем квартале изменение было самым большим за последние годы”, — сказал Таркиайнен.

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1700 евро) и Тартуском уезде (1531 евро), а самой низкой — в Хийуском и Ида-Вируском уездах, где она была на 370 евро меньше, чем средняя по Эстонии. За год более всего выросли зарплаты в Ляэнеском и Валгаском уездах, однако понизились в Пыльваском уезде.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была в сфере информации и связи (2878 евро), финансовой и страховой деятельности (2539 евро) и в энергетике (2007 евро). Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (976 евро), в сфере операций с недвижимостью (1133 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1260 евро).

В сравнении с третьим кварталом 2020 года средняя месячная брутто-зарплата повысилась более всего в сфере искусства, развлечений и отдыха (на 13,9%) и в сфере информации и связи (на 13,1%), а ее наименьший рост отмечен в энергетике (1,5%) и образовании (2,6%).