26.11.2021, 08:26
Срок действия сертификатов вакцинации будет снижен(5)
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Предложенный Европейской комиссией девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации является разумным, считает министр здравоохранения и труда Танель Кийк.
Теперь необходимо договориться о едином сроке для общеевропейского сертификата для тех, кто переболел коронавирусом, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
В Еврокомиссии вызвал недоумение тот факт, что по всей Европе срок действия сертификата о вакцинации составляет девять месяцев, а в Эстонии — 12. Кийк пояснил, что никто точно не знал, как долго будут действовать первые прививки. Были страны, которые установили 12-месячный лимит, некоторые установили неопределенный срок.
Министр согласен, что в пользу девятимесячного срока действия сертификата имеется немало аргументов, и Эстония, скорее всего, последует примеру других европейских стран.