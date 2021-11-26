Снижение скорости в Таллинне до 30 км/час: вице-мэр уточнила, что имела в виду

"В интервью ERR журналист Индрек Кийслер спросил у меня, нужно ли снизить максимальную скорость в Таллинне до 30 км/ч.

Мой опубликованный ответ оказался неполным, и я хочу уточнить, что имелось в виду. Не нужно снижать скорость везде и сразу. Совершенно очевидно — в Таллинне есть дороги, которые обеспечивают быстрое транспортное сообщение между разными частями города, и там снижение максимальной допустимой скорости не нужно, например, такими участками являются Лаагна теэ или Ярвевана Теэ.

Но также есть множество причин, почему снижение скорости в центре города и на отдельных его участках необходимо — для большей безопасности, уменьшения уровня шума и более плавного движения, от этого выиграют все участники движения. На многих территориях и улицах в центре города такие ограничения действуют уже сейчас — например, в районе Уус Мааильм, Кассисаба и Рауа. Я также считаю, что при планировании уличного пространства необходимо учитывать это ограничение.

На позиции вице-мэра по городскому планированию я сосредоточусь на том, чтобы Таллинн стал по-настоящему безопасным для всех участников движения, и чтобы этому способствовала развивающаяся городская среда."