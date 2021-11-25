Сегодня Россия начинает битву за возвращение мировой шахматной короны. Эксперт RusDelfi: а есть ли интрига?

Участники



Магнус Карлсен (30 лет) — непобедимый чемпион мира с 2013 года, когда он обыграл в матче индийца Вишванатана Ананда. Затем в 2014 году ему удалось защитить титул против того же соперника, в 2016 году — против россиянина Сергея Карякина и в 2018 — против американца Фабиано Каруана. Помимо этого норвежец непрерывно возглавляет мировой рейтинг лист с июля 2011 года (!) и постоянно подтверждает свою силу победами в элитных турнирах.

Ян Непомнящий (31 год) — сильнейший по рейтингу российский гроссмейстер и пятый по этому показателю в мировой табели о рангах. Двукратный чемпион России. В апреле этого года выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге, давший ему право бросить перчатку чемпиону мира.

А есть ли интрига?

На бумаге её действительно мало. Чемпион мира опережает претендента на 73 пункта рейтинга (2855 против 2782). Это считается приличным отрывом. В послужном списке норвежского гроссмейстера несравнимо больше побед на мировой арене. Уже сейчас многие называют Магнуса Карлсена величайшим шахматистом всех времён и народов, ставя выше Каспарова, Карпова, Фишера и других звёзд прошлого. Ян Непомнящий — ”просто” очень сильный гроссмейстер, хоть и находящийся на пике своей карьеры. В пользу действующего чемпиона говорит и большой опыт конкретно матчей на первенство мира.

На деле ситуация далеко не такая однозначная. Внезапно, счёт личных встреч в партиях с классическим (длинным) контролем между Магнусом и Яном в пользу последнего! 4 победы и 1 поражение при 8 ничьих. Будучи ровесниками, эти шахматисты конкурировали друг с другом ещё на юношеских Чемпионатах Мира и Европы — в тех столкновениях больше преуспел нынешний претендент. А как известно, память детства может повлиять и на взрослую жизнь… Во всяком случае, Ян точно не испытывает излишнего пиетета перед своим грозным соперником.