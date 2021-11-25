Сегодня Россия начинает битву за возвращение мировой шахматной короны. Эксперт RusDelfi: а есть ли интрига?
Участники
Магнус Карлсен (30 лет) — непобедимый чемпион мира с 2013 года, когда он обыграл в матче индийца Вишванатана Ананда. Затем в 2014 году ему удалось защитить титул против того же соперника, в 2016 году — против россиянина Сергея Карякина и в 2018 — против американца Фабиано Каруана. Помимо этого норвежец непрерывно возглавляет мировой рейтинг лист с июля 2011 года (!) и постоянно подтверждает свою силу победами в элитных турнирах.
Ян Непомнящий (31 год) — сильнейший по рейтингу российский гроссмейстер и пятый по этому показателю в мировой табели о рангах. Двукратный чемпион России. В апреле этого года выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге, давший ему право бросить перчатку чемпиону мира.
А есть ли интрига?
На бумаге её действительно мало. Чемпион мира опережает претендента на 73 пункта рейтинга (2855 против 2782). Это считается приличным отрывом. В послужном списке норвежского гроссмейстера несравнимо больше побед на мировой арене. Уже сейчас многие называют Магнуса Карлсена величайшим шахматистом всех времён и народов, ставя выше Каспарова, Карпова, Фишера и других звёзд прошлого. Ян Непомнящий — ”просто” очень сильный гроссмейстер, хоть и находящийся на пике своей карьеры. В пользу действующего чемпиона говорит и большой опыт конкретно матчей на первенство мира.
На деле ситуация далеко не такая однозначная. Внезапно, счёт личных встреч в партиях с классическим (длинным) контролем между Магнусом и Яном в пользу последнего! 4 победы и 1 поражение при 8 ничьих. Будучи ровесниками, эти шахматисты конкурировали друг с другом ещё на юношеских Чемпионатах Мира и Европы — в тех столкновениях больше преуспел нынешний претендент. А как известно, память детства может повлиять и на взрослую жизнь… Во всяком случае, Ян точно не испытывает излишнего пиетета перед своим грозным соперником.
На стороне Непомнящего и, пожалуй, большая мотивация. Как ни крути, а она сильнее у человека, который только штурмует вершину, а не давно находится на ней. Есть у Яна и дополнительный стимул — вернуть шахматную корону в Россию спустя целых 14 лет после того, как Владимир Крамник уступил её Вишванатану Ананду. Нет сомнений, что Российская Шахматная Федерация помогла претенденту с подготовкой к грядущему матчу по высшему разряду. Например, недавно стало известно, что в команду Яна Непомнящего входит Сергей Карякин, имеющий опыт матча с Карлсеном.
С шахматной точки зрения нас ожидает захватывающее сражение. Стили соперников сильно различаются, если не кардинально противоположны. Карлсен тяготеет к позиционной манёвренной игре, Непомнящий же гораздо более ”живой” шахматист, склонный фантазировать за доской. Разумеется, ответственность момента накладывает свой отпечаток, и Ян, конечно, не будет играть совсем по-гусарски. Но и в корне изменять своему истинному Я вряд ли начнёт. Да и надо ли? Предыдущие соперники Магнуса — Карякин и Каруана — играли свои матчи нарочито солидно, с тройным запасом прочности. Чемпион отстоял свой титул в обоих случаях, хоть и сделал это только на тайбрейке (в партиях с укороченным контролем времени).
В целом, учитывая все факторы, можно сказать, что фаворитом матча является Магнус Карлсен. В конце концов, он просто чуть-чуть лучше играет в шахматы. Но на короткой дистанции одного матча случится может всё, что угодно. По крайней мере у Яна Непомнящего больше шансов свергнуть гегемонию действующего чемпиона, чем у предыдущих соискателей титула.
Призы и регламент
Призовой фонд составляет 2 миллиона долларов, что в 2 раза больше, чем во время предыдущего матча (Карлсен — Каруана). Победитель получит 60%, проигравший — 40 % (в случае победы на тай-брейке победитель получит 55%, а проигравший — 45 %). Также новый чемпион мира гарантирует себе участие в следующем матче и, соответственно, долю в его будущем призовом фонде.
Матч будет состоять из 14 классических партий — на 2 больше, чем в предыдущих схватках за корону последних лет. Так организаторы постарались уменьшить элемент случайности. Контроль времени каждому игроку: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после 61 хода. Таким образом одна партия может длиться до 7 часов. При равном счёте следует тайбрейк из быстрых партий и блица.
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