ВИДЕО | Кая Каллас о падении популярности Партии реформ: сам себя не похвалишь...

Каллас призналась, что не всегда успевает следить за рейтингами. Она отметила, что партии пришлось принять очень тяжелые решения, при этом лидер реформистов выразила надежду, что избирателей в итоге поймут эти решения. Но в то же время правительство сохранило в сложной эпидемической ситуации общество "открытым", несмотря на сильное давление.

"Всем тяжело, фрустрация очень сильная, разумеется кто-то должен быть виноват. И виновна ведущая партия правительственной коалиции", — сказала Каллас.

Что планирует предпринять председатель Партии реформ для повышения ее популярности?

"Мы приняли очень много правильных решений, и я надеюсь, что мы сможем донести это до людей, чтобы они оценили проделанную работу", — сказала Каллас.

То, что фрустрация отражается на Партии реформ, по мнению Каллас, объяснимо: партия скромничала, говоря о своих достижениях, и это нужно исправлять.