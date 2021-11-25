Новости Эстонии
25.11.2021, 21:21

"Крупнейшая госреформа ближайшего времени". Правительство решило объединить флот PPA и ВМФ

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Каролийна Хуссар
Министр МВД Яани (на переднем плане) и обороны Лаанет
Министр МВД Яани (на переднем плане) и обороны Лаанет
Priit Simson
Согласно решению правительства флот Департамента полиции и погранохраны (PPA)перейдет к Военно-морским силам Эстонии. Вместе с этим на военных будут возложены задачи охраны морской границы и борьбы с загрязнениями. У PPA останутся катера и выполнение задач по спасению жизней в открытом море.

Завершить объединение флотов планируется к 1 января 2023 года.

По словам министра обороны Калле Лаанета, сегодняшнее решение крайне весомое и обеспечивает безопасность Эстонии со стороны моря как в мирное время, так и в кризисное.

"Объединение флотов — крупнейшая госреформа ближайшего времени", — сказал министр.

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