25.11.2021, 21:21
"Крупнейшая госреформа ближайшего времени". Правительство решило объединить флот PPA и ВМФ(2)
Priit Simson
Согласно решению правительства флот Департамента полиции и погранохраны (PPA)перейдет к Военно-морским силам Эстонии. Вместе с этим на военных будут возложены задачи охраны морской границы и борьбы с загрязнениями. У PPA останутся катера и выполнение задач по спасению жизней в открытом море.
Завершить объединение флотов планируется к 1 января 2023 года.
По словам министра обороны Калле Лаанета, сегодняшнее решение крайне весомое и обеспечивает безопасность Эстонии со стороны моря как в мирное время, так и в кризисное.
"Объединение флотов — крупнейшая госреформа ближайшего времени", — сказал министр.