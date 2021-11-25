ФОТО | Михаил Кылварт переизбран мэром Таллинна

За избрание Кылварта проголосовали 45 депутатов горсобрания, а кандидатуру Урмаса Рейнсалу (Isamaa) поддержал 21 депутат. В голосовании участвовали 70 присутствовавших на заседании депутатов, передает rus.err.

Михаил Кылварт впервые стал мэром Таллинна в 2019 году, когда занимавший этот пост Таави Аас был назначен министром экономики.

На муниципальных выборах в октябре этого года Кылварт баллотировался в Ласнамяэ, получив 27 663 голоса.

Центристской партии в Таллиннском горсобрании принадлежит 38 из 79 депутатских мандатов.