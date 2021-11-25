В аварийной шахте Кузбасса пропала группа спасателей. Число погибших растет. Десятки шахтеров остаются под землей(7)
"Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной", — сказали в администрации.
Общее число погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 14 человек.
Под землей остаются более 30 человек.
Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сказал он. По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.
25 ноября в одном из штреков угольной шахты ”Листвяжная” в Кузбассе произошел взрыв. Из-за сильного задымления были эвакуированы 263 шахтера, более 40 горняков пострадали от дыма.