В аварийной шахте Кузбасса пропала группа спасателей. Число погибших растет. Десятки шахтеров остаются под землей

"Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной", — сказали в администрации.

Общее число погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 14 человек.

Под землей остаются более 30 человек.

Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сказал он. По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.

25 ноября в одном из штреков угольной шахты ”Листвяжная” в Кузбассе произошел взрыв. Из-за сильного задымления были эвакуированы 263 шахтера, более 40 горняков пострадали от дыма.