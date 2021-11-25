Авария на шахте Кузбасса: выживших нет. Общее число погибших превысило 50 человек, включая спасателей

Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сказал он. По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.