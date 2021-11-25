В Германии допускают легализацию конопли. Какая позиция у властей Эстонии?

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре пояснил, что в Эстонии людей не наказывают за употребление конопли, кроме случаев, когда человека останавливают за рулем транспортного средства в состоянии наркотического опьянения.

Полицейский отметил, что пять-шесть лет назад в полиции был принят новый подход, согласно которому потребителей наркотиков считают зависимыми и фокусируются на решении этой проблемы. За употребление наркотиков как таковое наказания не применяются.

Министр внутренних дел Кристьян Яани категорично заявил, что Эстония к легализации конопли не готова.

Министр юстиции Марис Лаури также не поддерживают подобный подход. "Наверное, пусть каждое государство само ведет свои дискуссии", - отметила Лаури, по словам которой решение Германии не означает, что Эстония должна как-то менять свое отношение к этой теме.