ФОТО | Легенды Старого города. В Таллинне теперь можно прокатиться в автобусах с интересным дизайном

”Теперь по улицам Таллинна курсирует шесть обновленных проектных автобусов. В прошлом году мы выпустили на линию автобусы в природном стиле, в этом году появились автобусы, посвященные Старому городу”, — отметил член правления TLT Отто Попель.

Он отметил, что идея создать автобусы, посвященные Старому городу, поступила от пассажиров, которые положительно приняли идею проектных автобусов.

Несмотря на то, что в последние годы TLT существенно обновило весь свой автопарк, на предприятии все еще остаются автобусы, в которые необходимо вдохнуть новую жизнь, чтобы предоставить пассажирам лучшее качество услуг общественного транспорта.

”Проектные автобусы были отремонтированы как технически, так и с точки зрения комфорта. Мы установили в них кондиционер и разъемы USB, также мы обновили внутреннее освещение в салоне и чехлы на сиденьях, что значительно упрощает поддерживать чистоту транспорта. В интересах безопасности пассажиров мы добавили автобусные датчики и счетчики к дверям для лучшего планирования маршрутов. Мы полностью обновили интерьер автобуса, добавив фотографии достопримечательностей Старого города Таллинна. Кроме того, в автобусах есть экраны, и пассажиры могут во время поездки вспомнить уже знакомые легенды или узнать что-то новое о нашей столице благодаря замечательному рассказчику, герольду Таллинна Юри Куускемаа”, — рассказал Попель.

Попель подчеркнул, что предприятие дает вторую жизнь автобусам для того, чтобы разнообразить повседневную рутину пользователей общественного транспорта. Кроме того, благодаря такому обновлению, расходы на поддержание такого транспорта значительно сокращаются. ”Другими словами, такое креативное решение по обновление старого транспорта позволяет нам оптимизировать затраты на техническое обслуживание и увеличивает срок их службы”, — сказал Попель.