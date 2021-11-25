25.11.2021, 16:30
Тревога! Два молодых человека погибли в Таллинне после употребления МДМА(6)
По сообщению полиции, за последний месяц в Таллинне скончались два молодых человека после употребления метилендиоксиметамфетамина (МДМА), который называют также главным наркотиком вечеринок.
Как передает полиция, случаи смерти имели место на различных вечеринках.
По словам начальника Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, сейчас выясняется происхождение вещества и все обстоятельства случившегося.
"Все, кто по каким-либо причинам приобрел это смертоносное вещество, пожалуйста, не употребляйте его!" — предупредил Тамбре.