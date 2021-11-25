Тревога! Два молодых человека погибли в Таллинне после употребления МДМА

По словам начальника Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, сейчас выясняется происхождение вещества и все обстоятельства случившегося.

"Все, кто по каким-либо причинам приобрел это смертоносное вещество, пожалуйста, не употребляйте его!" — предупредил Тамбре.