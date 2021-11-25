Президент МОК раскрыл тайну разговора с пропавшей китайской теннисисткой

”Она заверила нас, что с ней все в порядке, но по понятным причинам хочет, чтобы ее конфиденциальность уважали. Мы предложили ей поддержку и дальнейшие беседы. Мы будем поддерживать связь. И поэтому мы предложили провести встречу в январе, когда приедем в Пекин”, — передает слова Баха сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Также он отметил, что спортсменка рассказала ему, что была со своими близкими и хочет заниматься своим любимым делом.

Напомним, что китайская теннисистка в начале ноября 2021 года обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии, после чего пост был быстро удален, а сама спортсменка пропала. Чуть позже стало известно, что она опровергла информацию об обвинениях чиновника.

Эта ситуация повлияла на информационный фон вокруг зимних Олимпийских игр в Пекине. Все чаще слышны требования отменить соревнования, либо перенести их в другую страну.