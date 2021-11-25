ВИДЕО | Кая Каллас отчитала министра Таави Ааса: таких глупостей делать нельзя!

Аас сказал, что в Эстонии очень хорошая сеть заправок, поэтому удаление с обочин государственных дорог туалетов в целях экономии расходов не должно стать для людей реальной проблемой. "Они ведь гораздо удобнее, чем пластмассовые придорожные сухие уборные", — сказал Аас, имея в виду туалеты на заправках.

Министр также отметил, что все туалеты забирать не будут. Они останутся на автобусных остановках. "Прежде всего это касается больших контейнеров, которые стояли в местах для парковки", — сказал он и пояснил, что эти места превратились в площадки, куда люди привозят всякий мусор, чтобы не держать его дома.

На данную тему в критическом тоне высказалась премьер-министр Кая Каллас, которая сказала, что в бюджете этого года на транспортную сферу выделено 472 миллиона евро.

"Причем бюджет вырос на 2 процента по сравнению с предыдущим годом. В этой сфере деньги есть", — отметила она.

Каллас не считает правильным, что Транспортный департамент, имея бюджет в 356,6 млн евро,

"Я жду от министра очень ясной политической команды отменить эти глупости, потому что в этой сфере деньги есть, — отрезала Каллас. — Таких глупостей делать нельзя".