25.11.2021, 15:05
Регулятор ЕС рекомендовал прививать вакциной Pfizer детей от пяти лет
Foto: Argo Ingver
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить применение препарата от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для вакцинации детей от 5 до 11 лет. Свои рекомендации EMA направит в Еврокомиссию, которая примет окончательное решение, пишет Meduza.
Ранее вакцину Pfizer/BioNTech одобрили для применения у взрослых и детей старше 12 лет. Как и в старшей группе, детей 5-11 лет предлагается вакцинировать в два этапа с разницей в три недели. В EMA отметили, что дети в возрасте 5-11 лет получат дозу вакцины, которая будет втрое меньше, чем для людей в возрасте 12 лет и старше.
В конце октября управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США разрешило экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей 5-11 лет.