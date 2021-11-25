Регулятор ЕС рекомендовал прививать вакциной Pfizer детей от пяти лет

Ранее вакцину Pfizer/BioNTech одобрили для применения у взрослых и детей старше 12 лет. Как и в старшей группе, детей 5-11 лет предлагается вакцинировать в два этапа с разницей в три недели. В EMA отметили, что дети в возрасте 5-11 лет получат дозу вакцины, которая будет втрое меньше, чем для людей в возрасте 12 лет и старше.