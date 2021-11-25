У найденной на Хийумаа мертвой лисы обнаружили птичий грипп

Данная находка вызывает беспокойство, поскольку передача птичьего гриппа от птиц млекопитающим может указывать на определенные эволюционные процессы и развитие у вируса способности к адаптации, в том числе возможности его передачи человеку.

Пока же, согласно отчету Европейского агентства по безопасности пищевой продукции (EFSA), вирус птичьего гриппа передается человеку крайне редко. Тем не менее, штамм H5N6 высокой патогенности уже привел к человеческим жертвам Китае.

Данного штамма в Эстонии выявлено не было, но H5N6 генетически очень схож с вирусами, обнаруженными у птиц из Европы.