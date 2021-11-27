Катрин Кахро, следователь по делам о домашнем насилии, знает, что все негативные истории, с которыми она сталкивалась на работе, неизбежно сохраняются где-то в глубинах ее сознания.
Катрин Кахро, следователь по делам о домашнем насилии, знает, что все негативные истории, с которыми она сталкивалась на работе, неизбежно сохраняются где-то в глубинах ее сознания.
Foto: Rauno Volmar
ЧП и криминал
27.11.2021, 17:15

"Я уходила в свой кабинет и там плакала". Как следователи в Эстонии ведут дела о погибших и пострадавших от насилия женщинах и детях

 
Самое трудное для следователей по делам о домашнем насилии — это когда закон и справедливость расходятся, пишет Eesti Päevaleht.
Кярт Анвельт

Прекрасный летний день. Многие полицейские в отпуске, но Лия Кильп, ведущий следователь отдела по защите детей криминального бюро Лыунаской префектуры, на работе. Она говорит своему коллеге: сегодня будет спокойно, дела в порядок приведем.

Но именно в этот день выясняется, что родная мать убила своего новорожденного малыша. "Случилось то, что называется криминальными родами — в больнице оказалась мать, которая, по оценке врачей, только что родила, но ребенка не было. То, что выяснилось потом, оказалось кошмаром. Приехать на место происшествия, найти ребеночка и увидеть, что он был совершенно здоров, но у его матери помутился рассудок...", — рассказывает Кильп.

Для Кильп этот жуткий рабочий день был лишь одним из многих в ее долгой карьере.

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