"Я уходила в свой кабинет и там плакала". Как следователи в Эстонии ведут дела о погибших и пострадавших от насилия женщинах и детях

Прекрасный летний день. Многие полицейские в отпуске, но Лия Кильп, ведущий следователь отдела по защите детей криминального бюро Лыунаской префектуры, на работе. Она говорит своему коллеге: сегодня будет спокойно, дела в порядок приведем.

Но именно в этот день выясняется, что родная мать убила своего новорожденного малыша. "Случилось то, что называется криминальными родами — в больнице оказалась мать, которая, по оценке врачей, только что родила, но ребенка не было. То, что выяснилось потом, оказалось кошмаром. Приехать на место происшествия, найти ребеночка и увидеть, что он был совершенно здоров, но у его матери помутился рассудок...", — рассказывает Кильп.

Для Кильп этот жуткий рабочий день был лишь одним из многих в ее долгой карьере.