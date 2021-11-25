Звезда сноуборда Марко Грилц насмерть разбился на горнолыжном курорте в Австрии

Как сообщает австрийское агентство печати APA, сноубордист упал при спуске со склона в глубокий снег и получил смертельную травму головы. Грилц входил в состав съемочной группы, которая готовилась заснять эффектые кадры во время спуска спортсмена в заранее выбранном месте.

Сопровождавшая спортсмена команда попыталась реанимировать его, но эти попытки не увенчались успехом - прибывшая на место происшествия бригада медицинской помощи смогла лишь констатировать смерть.

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что погибший сноубордист и съемочная группа катались на лыжах в Зельдене, чтобы получше рассмотреть и выбрать место для съемок.

Полиция сообщила, что 38-летний уроженец Любляны был без шлема. Он потерял равновесие и ударился лицом или головой о заснеженный камень.

Грилц являлся одним из самых опытных словенских сноубордистов-фристайлеров. На его счету четыре подиума на этапах Кубка мира, единственная победа была одержана им в дисциплине "Биг-эйр" на этапе в Лондоне в 2010 году.

В последние годы Грилц снимал видеоролики о сноуборде и продвигал этот вид спорта среди молодежи, а также рекламировал несколько коммерческих брендов.