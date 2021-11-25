Госсуд принял решение по жалобам о вакцинации в Силах обороны
Это первые решения Государственного суда, касающиеся коронавирусных ограничений.
Государственный суд пояснил в своих обнародованных сегодня постановлениях, что суды должны по существу рассмотреть жалобы на требование о вакцинации в Силах обороны. Это означает, что это должен сделать административый суд, который изначально отклонил жалобу.
Также госсуд обсудил ходатайство о первичной правовой защите относительно увольнения одного военнослужащего, но оставил его без удовлетворения, поскольку оборонный интерес превышает перспективы. Это означает, что данный человек не может вернуться на службу, только если в ходе дальнейшего производства не будет решено иначе.
Административная коллегия Государственного суда не согласилась с мнением судов низшей инстанции, которые ранее посчитали, что приказ Сил обороны не подлежит оспариванию. Госсуд нашел, что приказ с требованием вакцинации не является обычным оборонным приказом, а затрагивает предпосылки для продолжения действующей службы и основные права человека: права на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность. У людей должна иметься возможность опротестовать в суде подобного рода внутриведомственные правовые акты.
Задачей установленного Силами обороны требования о вакцинации является сохранение боеспособности кадрового состава и через это — обеспечение обороноспособности государства. Судам в ходе дальнейшего производства предстоит более тщательно проверить пропорциональность этого требования, но на данный момент коллегия не видит оснований для того, чтобы усомниться в обоснованности такого решения. Госсуд отметил, что вакцинация полностью не защищает от передачи коронавируса и самой болезни и что вакцина со временем теряет свою эффективность, но научные исследования показывают, что вакцинированные в целом заболевают реже, переносят болезнь легче и реже умирают.
Коллегия отметила, что с большой долей вероятности требование о вакцинации является оправданным, поскольку пока более действенных методов не имеется. Ограничения на свободу передвижения, сборы, карантин и другие меры ограничения не могут рассматриваться как более щадящие, так как несут с собой как для военнослужащих, так и обычных людей более существенное нарушение основных прав человека, чем вакцинация.
В целом Государственный суд пришел к выводу, что цели требования о вакцинации очень взвешены и не унижают человеческое достоинство . Однако, суды в ходе дальнейшего производства должны более тщательно проанализировать, могли ли Силы обороны применить более щадящие меры, нежели вакцинация.
Таким образом, жалобы возвращены в административный суд, которые займется их дальнейшим рассмотрением.