Госсуд принял решение по жалобам о вакцинации в Силах обороны

Это первые решения Государственного суда, касающиеся коронавирусных ограничений.

Государственный суд пояснил в своих обнародованных сегодня постановлениях, что суды должны по существу рассмотреть жалобы на требование о вакцинации в Силах обороны. Это означает, что это должен сделать административый суд, который изначально отклонил жалобу.

Также госсуд обсудил ходатайство о первичной правовой защите относительно увольнения одного военнослужащего, но оставил его без удовлетворения, поскольку оборонный интерес превышает перспективы. Это означает, что данный человек не может вернуться на службу, только если в ходе дальнейшего производства не будет решено иначе.

Административная коллегия Государственного суда не согласилась с мнением судов низшей инстанции, которые ранее посчитали, что приказ Сил обороны не подлежит оспариванию. Госсуд нашел, что приказ с требованием вакцинации не является обычным оборонным приказом, а затрагивает предпосылки для продолжения действующей службы и основные права человека: права на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность. У людей должна иметься возможность опротестовать в суде подобного рода внутриведомственные правовые акты.

Задачей установленного Силами обороны требования о вакцинации является сохранение боеспособности кадрового состава и через это — обеспечение обороноспособности государства. Судам в ходе дальнейшего производства предстоит более тщательно проверить пропорциональность этого требования, но на данный момент коллегия не видит оснований для того, чтобы усомниться в обоснованности такого решения. Госсуд отметил, что вакцинация полностью не защищает от передачи коронавируса и самой болезни и что вакцина со временем теряет свою эффективность, но научные исследования показывают, что вакцинированные в целом заболевают реже, переносят болезнь легче и реже умирают.