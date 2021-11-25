В Мустамяэ мужчина расплавил чистящим средством трубу в ванной

Прибывшие на место спасатели установили, что человек проигнорировал инструкцию на упаковке чистящего средства и залил содержащее серную кислоту средство горячей водой, что и привело к плавлению.

Спасатели собрали кислоту с пола при помощи специального средства и инструктировали владельца относительно дальнейших действий. Они отметили, что пол нужно будет несколько раз вымыть и высушить, обеспечив во время этих манипуляций постоянную вентиляцию.