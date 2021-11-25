25.11.2021, 12:12
В Мустамяэ мужчина расплавил чистящим средством трубу в ванной
Foto: Madis Kallas
24 ноября в 12:19 в центр тревоги поступило сообщение от проживающего на Сыпрузе пст в Мустамяэ человека, который сообщил о том, что в ходе очистки труб в ванной сделал что-то не так и чистящее средство расплавило трубу, из-за чего вещество вылилось на пол.
Прибывшие на место спасатели установили, что человек проигнорировал инструкцию на упаковке чистящего средства и залил содержащее серную кислоту средство горячей водой, что и привело к плавлению.
Спасатели собрали кислоту с пола при помощи специального средства и инструктировали владельца относительно дальнейших действий. Они отметили, что пол нужно будет несколько раз вымыть и высушить, обеспечив во время этих манипуляций постоянную вентиляцию.