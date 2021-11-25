ВИДЕО | "Ковид-справки пришли, чтобы остаться". Правительство рассказало о новых решениях

Каллас сказала, что ситуация с безопасностью в регионе внушает опасения. Вчера она поговорила с президентом Франции, который заверил, что Европа в вопросе разрешения миграционного кризиса едина.

Что касается коронавируса, то положительно то, что снижение наблюдается уже третью неделю подряд. Снижается и число пациентов в больницах, благодаря чему улучшается и ситуация с плановым лечением. Тестирование в школах, безусловно, дало положительные результаты по части профилактики распрастранения вируса. Данная практика будет продолжена.

Процесс вакцинация бустерными дозами идет хорошо, но далее будет труднее, так как все желающие уже привились или сделают это в ближайшем будущем. Пока ковид-сертификат будет действовать в течение года, но, поскольку ясно, что эффективность вакцины со временем снижается, то на повестку встанет вопрос о том, что срок действия справок нужно сократить.

Мы по-прежнему находимся в оранжевой зоне, в конце этой-начале следующей недели мы можем войти в желтую зону, что позволит говорить о снятии временных ограничений в сфере развлечений. Тем не менее, ковид-справки пришли, чтобы остаться, и если кто-то ждет 10 января и надеется, что тогда будут сняты все ограничения, то такого не произойдет.

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что сегодня — день борьбы с семейными насилием. Полиция по-прежнему получат множество соответствующих вызовов, во многих случаях замешаны дети.

Надзор за соблюдением коронавирусных ограничений, который полиция осуществляет вместе с Департаментом здоровья, не был легким, но в том числе из-за этого ситуация изменилась к лучшему. ”Надеюсь, эта тенденция сохранится”, — отметил министр.

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