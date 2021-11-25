ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Ковид-справки пришли, чтобы остаться". Правительство рассказывает о новых решениях

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Каллас сказала, что ситуация с безопасностью в регионе внушает опасения. Вчера она поговорила с президентом Франции, который заверил, что Европа в вопросе разрешения миграционного кризиса едина.

Что касается коронавируса, то положительно то, что снижение наблюдается уже третью неделю подряд. Снижается и число пациентов а больницах, благодаря чему улучшается и ситуация с плановым лечение. Тестирование в школах, безусловно, дало положительные результаты по части превенции. Данная практика будет продолжена.

Вакцинация бустерными дозами идет хорошо, но далее будет труднее, так как все желающие уже привились или сделают это в ближайшем будущем. Пока ковид-сертификат будет действовать в течение года, но, поскольку ясно, что эффективность вакцины со временем уменьшается, то на повестку встанет вопрос о том, что сократить срок действия справок.

Мы по-прежнему находимся в оранжевой зоне, в конце этой-начале следующей недели мы можем войти в желтую зону и тогда можно будет говорить о снятии временных ограничений в сфере развлечений. Тем не менее, ковид-справки пришли, чтобы остаться, и если кто-то ждет 10 января и надеется, что тогда будут сняты все ограничения, то такого не произойдет.

Новость дополняется.