25.11.2021, 16:10
Сын известного эстонского вратаря уехал на просмотр в Италию
Отец 16-летнего Даниила, Сергей Парейко провел 65 матчей за сборную Эстонии. Даниил представлял молодежную команду "Левадии" до 17 лет. Он еще не дебютировал в первой лиге и высшей лиги Эстонии, но уже был на скамейке запасных "Левадии" в высшей лиги Эстонии и в отборочных играх к еврокубкам.
"На данный момент он приехал, чтобы показать себя "СПАЛу", и тренируется с молодежными командами до 19 лет и до 18 лет. Мы будем здесь пять дней, а потом будем ждать", — сказал Õhtuleht Сергей Парейко. Даниилом заинтересовались больше месяц назад, когда сборная Эстонии до 17 лет проиграла Венгрии 0:3 в отборочных матчах чемпионата Европы.