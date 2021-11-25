Сын известного эстонского вратаря уехал на просмотр в Италию



Отец 16-летнего Даниила, Сергей Парейко провел 65 матчей за сборную Эстонии. Даниил представлял молодежную команду "Левадии" до 17 лет. Он еще не дебютировал в первой лиге и высшей лиги Эстонии, но уже был на скамейке запасных "Левадии" в высшей лиги Эстонии и в отборочных играх к еврокубкам.