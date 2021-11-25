У подозреваемой в убийстве эстонца в Финляндии женщины яркое уголовное прошлое: насилие, мошенничество, кражи

Первый раз женщина была судима в июле 2009 года, когда ей было всего 16 лет. Она ударила другую женщину кулаком по голове, причинив боль. В 2010 году ее судили снова за такое же преступление — она несколько раз ударила кулаком в лицо всю ту же женщину, передает Iltalehti.

Она также угрожала пострадавшей, что убьет ее. Из-за этого ей был назначен штраф в 10 суточных единиц.

В декабре 2010 года ее снова судили за насилие. Она ударила другую женщину кулаком в лицо, в результате чего та упала и ударилась головой о радиотор. После этого нападавшая еще раз ударила жертву по голове.

Всего через две недели ее вновь признали виновной в очередном эпизоде физического насилия. Тогда она три раза бросила стул в другую женщину. Ее обязали выплатить компенсацию в 600 евро и назначили штраф в 45 суточных единиц.

Одновременно с этим ее признали виновной в порче имущества, так как она сломала стулья, принадлежащие местному самоуправлению финского уезда Кайнуу, и взыскали с нее 306 евро.

Ее последние преступления были совершены прошлой весной, когда ее обвинили в семи эпизодах мошенничества, совершенных на сайте Tori.fi. Она продавала там товар, владелицей которого не являлась. Суд назначил ей штраф в 20 суточных единиц и выплату компенсации пострадавшим.

В 2013 году женщину признали виновной в нескольких совершенных в Каяани мелких кражах. Она украла пиво из местного магазина S-Market. Суд постановил, что она должна оплатить пиво.

Согласно данным Iltalehti, женщина родом из Суомуссалми в Северной Финляндии. Она родилась в многодетной семье и позже жила в детском приюте. Во взрослом возрасте она переехала в Каяани, а пару лет назад в округу Хельсинки.

По словам ее друга, у женщины с убитым эстонцем были серьезные отношения, в которых иногда возникали проблемы. Об этом она открыто писала на своей странице в Facebook, но позже сменила профиль и удалила публикации.

Теперь женщину вместе с бывшим мужем подозревают в убийстве гражданина Эстонии: 27-летний мужчина и 28-летняя женщина убили мужчину в возрасте около 40 лет в его доме на улице Иммолантие 19 или 20 ноября. Труп обнаружил сосед убитого, когда пошел выбрасывать мусор. В контейнере было полно окровавленной одежды и других вещей.