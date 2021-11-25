Пыхьяский префект: нет смысла препираться с простым полицейским на улице. Если вы не согласны с ограничениями, идите в суд
”Те действия, которые мы стали предпринимать при вступлении ограничений в силу, привели к тому, что справки проверяются все чаще. На 46 неделе этого года можно было сказать, что около 89% предприятий общественного питания, за которыми мы наблюдали, проверяли справки должным образом. Примерно 11% делали это некорректно. За последнюю неделю мы проверили 387 предприятий по всей Эстонии, и в 41 были выявлены проблемы”, — сообщил он.
Каасик отметил, что сначала к нарушившему правила предприятию принимаются меры административного принуждения, в ходе которых предприятия обязывают исполнять требования. ”Устно предупреждаем, чтобы предприятие приступило к исполнению требований. Например, если у обслуживающего персонала нет телефона для сканирования QR- кода, то мы даем предприятию время на его приобретение”. Далее совершается еще одна проверка, и если будет установлено, что правила по-прежнему нарушаются, то назначается штраф. ”Начинаем с маленьких сумм. Все зависит от характера нарушения. Штраф можно назначать многократно”, — пояснил страж порядка.
По его словам, на данный момент было выписано 13 штрафов, некоторым фирмам по несколько раз. К последним относится скандально известное Mém Cafe, которое после предупреждения получило три штрафа: на 4500, 5000 и 5500 евро. Поскольку и эти меры не возымели воздействия, полиция направила Департаменту здоровья ходатайства о возбуждении административного производства и попросила взвесить возможность ограничения или остановки хозяйственной деятельности кафе. ”Мы направили это ходатайство в понедельник и обратной связи пока нет”, — отметил Каасик.
Он выразил сожалением тем фактом, что некоторые активисты (например, сторонники владельца того же самого Mém Cafe) ведут себя агрессивно и провокационно, в том числе в интернете. ”За последнюю недели мы связали с шестью людьми, которые вербально нападали на полицейских и писали им в соцсетях оскорбительные и угрожающие письма. Мы, конечно же, занимаемся, такими вещами. В электронном мире все оставляет свой след и рано или поздно мы узнаем, кто за этим стоит”, — отметил он и добавил, что речь идет о меньшинстве и большая часть жителей Эстонии все же следуют правилам.
Каасик подчеркнул, что в основе действий полиции лежат действующие правовые акты и нет смысла препираться с простым полицейским на улице, который просто делает свою работу. ”Советую всем людям, которые считают эти ограничения неправомерными, обратиться в суд. Если суд решит, что мы действуем неправильно, то нам скажут, что нам нужно было сделать по-другому”.