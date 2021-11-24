24.11.2021, 22:16
ФОТО | Во дворец к президенту Эстонии пришли ряженые(1)
Канцелярия Президента ЭР
В канун народного праздника Кадрипяев (Катеринин день) в Эстонии принято колядовать. Сегодня к президентскому дворцу в Кадриорге тоже пришли ряженые.
"Время такое, что внутрь не впустил, но и с пустыми руками, конечно, не оставил. Чтобы были всегда сыты", — написал президент в своем аккаунте в социальных сетях.
Накануне Кадрипяэва принято колядовать: ряженые ходят по домам и устраивают всевозможные тесты, а также желают семьям процветания в обмен на угощения. Поскольку Катеринин день изначально был праздником завершения осенних работ, то раньше ряженым давали урожай или свежую выпечку. Сейчас их заменили конфеты и печенье, напоминает rus.err.