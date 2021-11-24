Обещают музыкальный сюрприз! В пятницу в Таллинне зажгут огни рождественской елки

”Согласно многолетней традиции, Старый город перед первым днем Адвента начинает сверкать рождественскими огнями и вместе с зажжением огней на главной елке столицы открывается и рождественский рынок. Наш рождественский Старый город и рынок получили признание во всем мире, но, прежде всего, эта красивая традиция создана для нас самих, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Поэтому в этом году мы предложим все то, что позволяет нынешняя ситуация — красивую, сверкающую елку и уютные домики рождественского рынка. Однако в этом году, как и в прошлом, не будет масштабной программы и выступлений”.

В пятницу вечером в 17:00 старейшина района Кесклинн вместе с горожанами зажжет на Ратушной площади огни рождественской ели, которую украшают кроме огней 300 золотых шаров. Пришедших на место будет ждать музыкальный сюрприз.

В это же время будет открыт рождественский рынок и начнется торговля сувенирами, изделиями ручной работы, а также различными угощениями, которые будут продавать в более чем десяти киосках. Для детей на Ратушной площади установлены три карусели. На площади можно будет также найти домик Деда Мороза, чтобы дети могли опустить в почтовый ящик свои письма и пожелания.

Рождественский рынок будет открыт до 2 января. Рождественский рынок открыт каждый день с 12 до 19. Горячие напитки можно приобрести до 22.