Министр Яак Ааб: сокращение финансирования образования по интересам выглядит некрасиво. Но нужно смотреть шире(2)
Саар отметил, что в коалиционном соглашении правительство установило сокращение регионального неравенства в качестве приоритета. По его словам, в государственном бюджете на следующий год финансирование мер помощи, направленных на образование и деятельность по интересам, планируется сократить на четыре миллиона евро.
В третьем чтении Рийгикогу находится законопроект о внесении изменений в Закон о налоге на азартные игры, предполагающий сократить средства, направляемые центрам народной культуры для проведения региональных культурных мероприятий, ориентировочно на 318 000 евро в течение последующих лет. Законопроект также сократит объем пособий Министерства финансов для региональных инвестиций на 1,8 миллиона евро.
Саар попросил Ааба прокомментировать политику правительства, которую начнут выполнять бюджет и государственная бюджетная стратегия.
Яак Ааб ответил, что общие доходы местных самоуправлений за последние пять лет выросли на 50 %. ”Это — одна из наиболее важных мер региональной политики, принятых за последние годы. Доходы местных самоуправлений не сократились и в тяжелые кризисные времена. Наоборот, мы дополнительно выделили кризисную помощь в размере 176 миллионов евро. Это крайне важно для стимулирования регионального развития, развития общины, экономики”, — сказал Ааб.
Он добавил, что в настоящий момент идет работа над планом действий регионального развития, где важное место занимают как средства государственного бюджета, так и средства следующего многолетнего финансового плана Европейского союза. По словам Ааба, в этом документе все министерства приводят свои приоритеты по развитию регионов.
”Для любой программы или меры необходимо расписать, как именно в рамках той или иной сферы можно сократить региональное неравенство, как помочь развитию регионов. Например, через предварительное распределение средств по регионам, прописанное в программе, даже если речь идет о мерах или программах с меньшим самофинансированием. План действий по региональному развитию вместе со всеми мерами финансовых фондов ЕС должен поступить на одобрение правительству в январе, как и программы реализации”, — пояснил Ааб.
Он привел в пример Ида-Вирумаа, где можно воспользоваться средствами фонда справедливого перехода. По словам министра, развитие региона получит дополнительный толчок и в виде дополнительный ресурсов, которые в последние годы направляются на создание новых рабочих мест и развитие предпринимательства.
Что касается образования по интересам, то его местные самоуправления финансируют из собственных средств, добавил Ааб. ”Но для того, чтобы разнообразить эту деятельность, создать больше возможностей, позволить самоуправлениям также организовать бесплатные кружки по интересам, были выделены пособия. И они поступили в фонд”, — уточнил он.
Министр добавил, что доходные базы местных самоуправлений вырастут, а значит у них появится больше возможностей предлагать образование по интересам и другие услуги. ”Подводя итоги, сокращение финансирования образования по интересам на четыре миллиона, если рассматривать его отдельно, действительно выглядит некрасиво. Но это — лишь малая часть той суммы, которая дополнительно поступит местным самоуправлениям в следующем году в виде доходов”, — сказал Ааб.