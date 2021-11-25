Министр Яак Ааб: сокращение финансирования образования по интересам выглядит некрасиво. Но нужно смотреть шире

Саар отметил, что в коалиционном соглашении правительство установило сокращение регионального неравенства в качестве приоритета. По его словам, в государственном бюджете на следующий год финансирование мер помощи, направленных на образование и деятельность по интересам, планируется сократить на четыре миллиона евро.

В третьем чтении Рийгикогу находится законопроект о внесении изменений в Закон о налоге на азартные игры, предполагающий сократить средства, направляемые центрам народной культуры для проведения региональных культурных мероприятий, ориентировочно на 318 000 евро в течение последующих лет. Законопроект также сократит объем пособий Министерства финансов для региональных инвестиций на 1,8 миллиона евро.

Саар попросил Ааба прокомментировать политику правительства, которую начнут выполнять бюджет и государственная бюджетная стратегия.

Яак Ааб ответил, что общие доходы местных самоуправлений за последние пять лет выросли на 50 %. ”Это — одна из наиболее важных мер региональной политики, принятых за последние годы. Доходы местных самоуправлений не сократились и в тяжелые кризисные времена. Наоборот, мы дополнительно выделили кризисную помощь в размере 176 миллионов евро. Это крайне важно для стимулирования регионального развития, развития общины, экономики”, — сказал Ааб.

Он добавил, что в настоящий момент идет работа над планом действий регионального развития, где важное место занимают как средства государственного бюджета, так и средства следующего многолетнего финансового плана Европейского союза. По словам Ааба, в этом документе все министерства приводят свои приоритеты по развитию регионов.