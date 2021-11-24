Новости России
24.11.2021, 18:47

В России зарегистрирована "детская" версия вакцины ”Спутник”

 
"Kui vaktsineerimise vahe jääb liiga lühikeseks, siis immunoloogiast me teame, et immuunkaitse kestus võib inimesel olla parem kui vaktsiinide vahe on pikem. Aga soovitus ongi, et olgu möödas vähemalt kuus kuud," selgitab peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.
"Kui vaktsineerimise vahe jääb liiga lühikeseks, siis immunoloogiast me teame, et immuunkaitse kestus võib inimesel olla parem kui vaktsiinide vahe on pikem. Aga soovitus ongi, et olgu möödas vähemalt kuus kuud," selgitab peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.
Foto: Argo Ingver
Разработанная в России вакцина, предназначенная для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 подростков в возрасте 12–17 лет, получила регистрацию Минздрава. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передает РБК.

”Сегодня получено разрешение на использование ”Спутника” уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом”, — сказал Логунов.

В Государственном реестре лекарственных средств вакцина пока не упомянута.

Ранее в среду о предстоящей регистрации вакцины сообщила на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

”Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина ”Гам-КОВИД-Вак-М” Центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет”, — сказала она, отметив, что прививки новым препаратом будут делаться детям младше 15 лет лишь при наличии согласия одного из родителей, а остальным — при их собственном согласии.

”К сожалению, заболеваемость детей сегодня достаточно высокая — существенно выше, чем мы наблюдали в первую и вторую волны”, — отметила вице-премьер.

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