В России зарегистрирована "детская" версия вакцины ”Спутник”

”Сегодня получено разрешение на использование ”Спутника” уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом”, — сказал Логунов.

В Государственном реестре лекарственных средств вакцина пока не упомянута.

Ранее в среду о предстоящей регистрации вакцины сообщила на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

”Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина ”Гам-КОВИД-Вак-М” Центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет”, — сказала она, отметив, что прививки новым препаратом будут делаться детям младше 15 лет лишь при наличии согласия одного из родителей, а остальным — при их собственном согласии.

”К сожалению, заболеваемость детей сегодня достаточно высокая — существенно выше, чем мы наблюдали в первую и вторую волны”, — отметила вице-премьер.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.